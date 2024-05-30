Житель Петрозаводска украл автомобиль своего приятеля

В полицию Петрозаводска обратился местный житель. Он заявил о том, что пропал его автомобиль немецкого производства, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевший хранил свою машину в гараже у приятеля. Там она простояла около года. Владелец часто ходил туда ремонтировать транспортное средство. В какой-то момент хозяину гаража автомобиль надоел. Он вызвал эвакуатор и вывез машину для дальнейшей разборки. Запчасти мужчина планировал продать.

Владелец заметил пропажу транспорта в тот же день и обратился в полицию. Машину нашли - разобрать ее не успели.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото «Петрозаводск говорит»