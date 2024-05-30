Горячая вода пропала в ряде домов в Петрозаводске

Сегодня в 11 часов утра в Петрозаводске произошло отключение горячей воды в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, водоснабжение пропало в зданиях на Октябрьском проспекте, на набережной Варкауса и на улице Ленинградской. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. // Фото: unsplash.com / Kevin Baquerizo