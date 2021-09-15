Житель Петрозаводска просил о помощи из-за двери своей квартиры

Вчера в 11 часов 48 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Горожанин сообщил, что он слышит, как за дверью в соседней квартире мужчина просит о помощи. Об этом нашему порталу рассказал источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Мужчина-инвалид лежал на полу. Специалисты оказали пострадавшему необходимую помощь и перенесли мужчину на кровать, с которой он упал. В госпитализации он не нуждался.

Вчера днем помощь пожарных также потребовалась жительнице Кондопоги. Женщина в квартире оставила включенной плиту, а попасть внутрь уже не смогла, так как что-то случилось с замком входной двери.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и решили возникшую проблему жительницы Кондопоги. Фото pixabay.com/Chraecker