Житель Петрозаводска обокрал магазин на юге Карелии

В полицию Питкярантского района обратились представители сетевого магазина. Из торгового заведения пропала бытовая химия на сумму 3500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Записи камер видеонаблюдения помогли стражам порядка установить подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Петрозаводска, который оказался в районе проездом. Похитив товары, он уехал домой.

Возбуждено уголовное дело. В жизни мужчины это далеко не первое преступление, отметили в МВД.