Автомобиль сгорел на юге Карелии

Вчера утром из ОМВД Лахденпохского района в МЧС поступило сообщение о пожаре, который произошел в конце прошлого месяца в поселке Элисенваара.

В холе проверки было установлено, что сгорел автомобиль «Рено Сандеро», принадлежащий жительнице поселка. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась.

Сейчас специалистам предстоит выяснить причину пожара и установить материальный ущерб. Проводится проверка.