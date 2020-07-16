16 июля 2020, 08:13
Автомобиль сгорел на юге Карелии
Специалисты устанавливают материальный ущерб от пожара в поселке Элисенваара
Вчера утром из ОМВД Лахденпохского района в МЧС поступило сообщение о пожаре, который произошел в конце прошлого месяца в поселке Элисенваара.
В холе проверки было установлено, что сгорел автомобиль «Рено Сандеро», принадлежащий жительнице поселка. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась.
Сейчас специалистам предстоит выяснить причину пожара и установить материальный ущерб. Проводится проверка.