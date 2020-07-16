Три пожара произошли за пару часов в южном районе Карелии

За истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано шесть пожаров, половина из них произошла вечером в Питкярантском районе.

Первый пожар случился в пятом часу вечера в деревне Ряймяля. Там по неустановленной пока причине загорелась деревянная хозяйственная постройка. В результате пожара огнем была повреждена крыша строения на площади 10 квадратных метров. Для тушения привлекались пожарные из поселка Салми.

А в 18 часов на пульт пожарно-спасательной службы города Питкяранта поступило сообщение о том, что на улице Рудакова горит деревянный гараж.

Не прошло и трех минут, как брандмейстеры уже были на месте происшествия, но уже к этому времени в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. В результате пожара гараж был значительно поврежден огнем, также сгорел автомобиль «Ауди», который находился внутри.

А завершилась огненная эпопея южного района пожаром, который произошел в 20 часов 49 минут в Питкяранте на улице Горького, где сгорела небольшая деревянная бесхозная постройка.

Сейчас по всем трем пожарам проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит установить причину возгораний.