Житель Петрозаводска до смерти забил своего гостя руками и ногами

Мужчина в Петрозаводске так сильно избил знакомого, что тот скончался. Теперь 39-летнего агрессора будут судить, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ему вменяют в вину умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Инцидент произошел на квартире у обвиняемого. Тот был пьян и поссорился с гостем.

В итоге стал его бить и нанес как минимум 21 удар руками и ногами по голове, шее и груди. От полученных травм потерпевший погиб.

Злодей полностью признал вину, дело уже передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. // Фото: cocoparisienne/pixabay.com