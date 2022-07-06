Житель нефтегазовой столицы обманул сегежанина в Интернете

23-летнего жителя Сегежского района обманули в Интернете. Молодой человек откликнулся на объявление о продаже спутникового телефона, созвонился с представителем фирмы в Тюмени, договорился о доставке и перевел 76 тысяч рублей, рассказали в полиции. Товар ему так и не пришел. Молодой человек сообщил в полицию об обмане.

Правоохранители съездили в командировку в нефтегазовую столицу и разыскали подозреваемого обманщика. 34-летний мужчина признал вину и раскаялся. Ему инкриминируют хищение имущества путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба.

Мужчина пояснил, что раньше вел бизнес, но из-за финансовых проблем деятельность приостановил. Чтобы как-то выкрутиться, он решился на обман и разместил в Сети объявление, на которое и откликнулся житель Карелии. Оформлять заказ телефона он не стал, а полученные деньги потратил на погашение долгов и личные нужды. Уголовное дело направили в прокуратуру. (фото unsplash.com, Glenn Carstens-Peters)