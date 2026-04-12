Житель Карелии согласился продлить договор связи и лишился денег

В полицию Петрозаводска обратился 22-летний местный житель и сообщил о том, что его несколько дней обманывали мошенники и заставили перевести им деньги с кредитного счета. Информация об этом появилась на сайте республиканского МВД.

По данным источника, молодому человеку позвонил «представитель» мобильного оператора и сообщил о необходимости продления договора связи. Чтобы не потерять номер, заявитель согласился и продиктовал поступивший в СМС-сообщении цифровой код.

На следующий день поступил новый звонок от «сотрудника» Центробанка, который сообщил, что петрозаводчанин мог стать жертвой аферистов, и чтобы уберечь финансы, их нужно перевести на резервный счет. Так 216 тысяч с кредитного счета оказались у мошенников.

Спустя время житель карельской столицы понял, что общался с мошенниками, и обратился в полицию. В настоящее время проводится проверка.