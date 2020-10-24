Житель Карелии случайно убил приятеля

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Беломорска. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему приятелю, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в конце августа. В одном из городских общежитий обвиняемый поссорился со своим знакомым и ударил его в грудную клетку рукой. Мужчина, имевший различные заболевания, получил множественные травмы и умер.

Уголовное дело направлено в суд. В скором времени оно будет рассмотрено. Беломорчанину грозит до двух лет лишения свободы. Фото anticorr.media