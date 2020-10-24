Автомобиль сбил молодого мужчину в Карелии

Вечером 23 октября, в 22:15, на 89-м километре дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта в Питкярантском районе, недалеко от поселка Салми произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По данным ведомства, неустановленный водитель сбил 30-летнего пешехода, который шел по обочине по ходу движения транспорта.

Автомобиль уехал с места происшествия. Водитель не оказал помощи пострадавшему и не сообщил о случившемся в ГИБДД. Ведется его розыск.

В ГИБДД напомнили, что за оставление места ДТП автомобилисту грозит лишение прав на полтора-два года или арест на срок до 15 суток. Фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии