Житель Карелии разом лишился в огне дома, бани и сарая

Серьезный пожар произошел вечером 5 июля в Пряжинском районе. В 18:18 на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о горящем частном доме в поселке Эссойла.

Когда поселковые пожарные прибыли к месту вызова, то огнем полностью была охвачена баня, горел дом. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. По тревоге к месту происшествия выехали пожарные из Пряжи, села Ведлозеро и поселка Мелиоративный.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарные протянули магистральную линию из озера Сямозеро, расположенного в 600 метрах от места происшествия.

20 спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать сильный пожар. Огонь значительно повредил жилой дом, баню и хозяйственную постройку. Специалисты выясняют причину пожара. Пожар случился в тот момент, когда хозяин на велосипеде уехал в магазин. Проводится проверка, материальный ущерб устанавливается. (фото samaragis.ru)