Двух нетрезвых мужчин сняли с поездов в Карелии

Карельская транспортная полиция сняла с поездов нескольких нетрезвых пассажиров. Пассажиры поезда «Мурманск-Санкт-Петербург» и проводники пожаловались на 40-летнего мужчину. Жителя Новгородской области, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сняли на станции в Кеми, сообщили в ведомстве.

Еще одного 43-летнего пассажира поезда «Мурманск-Новороссийск» также сняли в Кеми. Нетрезвый житель Краснодарского края нарушал общественный порядок, нецензурно ругался и игнорировал требования проводников. В отношении нарушителей составили административные материалы, им грозит арест до 15 суток.

Также к административной ответственности привлекли еще ряд пассажиров, куривших в поездах.

Всего с начала года транспортные полицейские выявили 2816 правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии. (фото tr.ru)