Житель Карелии получит 120 тысяч за падение на тротуаре

Пострадавший мужчина добился компенсации морального вреда за падение на тротуаре вблизи пешеходного перехода.

Инцидент произошел в Мелиоративном. Прокуратура внесла представление главе сельской администрации об устранении нарушений. А также участвовала в суде, где рассматривали иск пострадавшего от гололеда.

Суд установил факт ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей по содержанию дорог местного значения, сообщили в прокуратуре. В итоге пользу пострадавшего взыскали 120 тысяч рублей. Решение еще не вступило в силу.