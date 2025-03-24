24 марта 2025, 12:29
Житель Карелии получит 120 тысяч за падение на тротуаре
Чиновники выплатят компенсацию пострадавшему из-за гололеда
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Пострадавший мужчина добился компенсации морального вреда за падение на тротуаре вблизи пешеходного перехода.
Инцидент произошел в Мелиоративном. Прокуратура внесла представление главе сельской администрации об устранении нарушений. А также участвовала в суде, где рассматривали иск пострадавшего от гололеда.
Суд установил факт ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей по содержанию дорог местного значения, сообщили в прокуратуре. В итоге пользу пострадавшего взыскали 120 тысяч рублей. Решение еще не вступило в силу.