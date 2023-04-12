12 апреля 2023, 19:08
Происшествия

Житель Карелии получил восемь лет «строгача» за наркотики

41-летний мужчина попал под статью после продажи синтетического наркотика

Житель Питкяранты летом прошлого года продал наркотики знакомому, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях.

Синтетический наркотик изъяли полицейские. В отношении мужчины завели дело о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

Вину мужчина признал. Суд приговорил 41-летнего наркоторговца к восьми годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре. // фото freepik.com

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новости Карелии
прокуратура
синтетический наркотик
Суд