Анастасия Глушкова пропала в Петрозаводске

Местонахождение жительницы Октябрьского района Анастасии Анатольевны Глушковой неизвестно с 7 апреля. Полиция объявила петрозаводчанку в розыск.

На вид разыскиваемой 35 лет, рост 165 см, среднее телосложение, волосы короткие темного цвета. Была одета: шапка темного цвета, белая куртка, джинсы темного цвета, черные ботинки.

Стражи порядка просят сообщать значимые сведения по телефонам: 8 911-402-4926 или 02 (с мобильного – 102).