Молодой человек выжил после нападения знакомого с доской

Ночью 8 апреля на карьере в Лоухском районе один мужчина попытался забить доской другого, но потерпевший остался жив. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. 40-летний подозреваемый был задержан в Кондопожском районе и заключен под стражу.

По версии следователей, между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый был пьян, схватил доску и несколько раз ударил 25-летнего приятеля по голове.

Молодой человек упал, после чего на него обрушился еще один удар. В конфликт вмешался третий человек. Нападавший сбежал. Потерпевшему помогли врачи. Обстоятельства преступления устанавливаются, назначена экспертиза. // фото unsplash.com/ пресс-служба СУСК