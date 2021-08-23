Жилой дом горел в воскресенье в Суоярви

В воскресенье, 22 августа, в 17:47 на пульт пожарной службы Суоярви поступило сообщение о возгорании на улице Кайманова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали три единицы техники и десять сотрудников пожарно-спасательной части. Выяснилось, что горит жилой дом. Пожарным в течение получаса удалось справиться с огнем - в 18:18 ЧП было ликвидировано.

В МЧС напоминают жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/Myriams-Fotos