Жилье российским сиротам будут давать по-новому

Правительство РФ утвердило механизм выдачи сертификатов на жилье детям-сиротам старше 23 лет. Помогать решить квартирный вопрос будут по-новому, сказано в опубликованном на сайте кабмина документе.

Уже в следующем году достигшие 23 лет дети-сироты начнут получать жилищные сертификаты. Их можно будет использовать для покупки благоустроенного жилья в любом регионе страны или направить на полное погашение ипотеки.

- Правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства. Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг,

- сказано в сообщении правительства.

Для защиты от мошенников деньги сертификата сразу будут направлять на счета продавцов квартир или банков, если речь идет о погашении кредита на дом или квартиру. // фото: freepik.com