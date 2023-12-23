Актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» умер в Петербурге

Театральный и киноактер Борис Матвеев умер в Петербурге. О смерти заслуженного артиста России написали в сообществе Большого театра кукол, где он служил с 2003 года.

- С горечью сообщаем трагическое известие. Умер заслуженный артист России артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев,

- сказано в сообщении.

Борису Матвееву было 74 года. О месте и времени похорон пока не сообщили.

Актер родился 19 октября 1949 года, в 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в Ленинградском ТЮЗе, Челябинском ТЮЗе, Рижском ТЮЗе, в Петербургском театре имени Ленинского комсомола.

Он снялся в нескольких фильмах и сериалах, в том числе в «Убойной силе», «Улицах разбитых фонарей», «Социальной защите», «Золоте Трои», «Братьях Рико». // фото: Большой театр кукол