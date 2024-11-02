Жильцы ряда многоквартирных домов остались без воды в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске без холодной воды остался ряд зданий. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, в 7 утра отключение водоснабжения произошло в двух пятиэтажках на улице Сусанина. Там случилась заморозка временного водопровода.

В 10:40 вода пропала в некоторых зданиях, в том числе в многоквартирных домах, на улицах Загородной и Калинина. В этом районе отключение связано с повреждением на сетях.

Ведутся восстановительные работы, время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»