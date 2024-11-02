02 ноября 2024, 11:19
Дачный дом сильно пострадал при пожаре в Карелии
Пожарные Сегежского округа боролись с огнем в СНТ Лейгуба-2
Вечером 1 ноября в Сегежском округе произошел пожар в СНТ Лейгуба-2. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сигнал о возгорании в дачном доме поступил на пульт дежурного в 20:40. На место выехали три единицы техники и восемь специалистов.
Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем. В результате происшествия было повреждено чердачное помещение на площади 16 квадратных метров. Причины случившегося предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com / raquel raclette