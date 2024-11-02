Молодой житель Карелии спал пьяный на лавочке и был обворован

В Медвежьегорске перед судом предстанет 45-летний местный житель. Мужчина обвиняется в краже, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным ведомства, в середине сентября к полицейским на станции Медвежья Гора обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что спал пьяный на лавочке на привокзальной площади. Проснувшись, местный житель обнаружил, что у него пропал мобильник. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Стражи порядка разыскали подозреваемого. Мужчина признался, что заметил спящего на улице человека, обыскал его, вытащил из кармана брюк мобильный телефон и ушел. Гаджет он пытался продать, но был задержан полицией.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson