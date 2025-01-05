Жильцы аварийного дома в Карелии обратились с жалобой в СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с затянувшимся расселением аварийного дома на улице Краснодонцев в Петрозаводске. Как сообщили в информационном центре ведомства, ранее по этому вопросу была проведена проверка СУ СК по Карелии, однако уголовное дело по итогам не возбудили.

С жалобой на бездействие местных властей к Бастрыкину обратилась жительница Петрозаводска. Она сообщила, что дом, построенный в 1962 году, был официально признан аварийным семь лет назад. Дополнительно ситуацию усугубил пожар, произошедший четыре года назад, после которого здание стало непригодным для проживания.

На данный момент в доме отсутствует стабильное отопление, а электричество подается с перебоями, что делает проживание в нем опасным для жизни и здоровья. Несмотря на неоднократные обращения в различные инстанции, проблема до сих пор не решена.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Карелии Евгению Швецу представить подробный отчет о результатах проверки и основаниях для отказа в возбуждении уголовного дела. // фото: freepik.com