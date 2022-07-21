Женщину посадили за потраченные с чужой карты 1,5 тысячи рублей

Женщину в Сортавале отправили в колонию за использование чужой банковской карточки. Она потратила на свои нужды 1553 рубля 96 копеек, сообщили в пресс-службе Сортавальского городского суда.

Карту подсудимой дал ее знакомый и попросил купить спиртное. Женщина так и сделала, но карточку не возвратила. Она купила в магазинах то, что ей было нужно, истратив 1553 рубля 96 копеек.

Суд квалифицировал ее действия как кражу и приговорил к году лишения свободы. Ранее у женщины уже была условная судимость, наказание присоединили к новому сроку. В итоге дама отправится в колонию общего режима на 2 года и 1 месяц. Приговор уже вступил в силу. // Фото: pxhere.com