21 июля 2022, 21:08
Женщину посадили за потраченные с чужой карты 1,5 тысячи рублей
Мужчина дал приятельнице свою банковскую карту, она распорядилась ею не совсем так, как он хотел
Женщину в Сортавале отправили в колонию за использование чужой банковской карточки. Она потратила на свои нужды 1553 рубля 96 копеек, сообщили в пресс-службе Сортавальского городского суда.
Карту подсудимой дал ее знакомый и попросил купить спиртное. Женщина так и сделала, но карточку не возвратила. Она купила в магазинах то, что ей было нужно, истратив 1553 рубля 96 копеек.
Суд квалифицировал ее действия как кражу и приговорил к году лишения свободы. Ранее у женщины уже была условная судимость, наказание присоединили к новому сроку. В итоге дама отправится в колонию общего режима на 2 года и 1 месяц. Приговор уже вступил в силу. // Фото: pxhere.com