Женщина убила новорожденную внучку и бросила умирать дочь

На Кубани будут судить 40-летнюю женщину по обвинению в гибели дочери и внучки. Ей вменяют причинение смерти по неосторожности и убийство новорожденного.

Жестокое преступление произошло в сентябре 2021 года в Славянске-на-Кубани. Весной обвиняемая узнала, что ее дочь беременна.

Как считают следователи, женщина не захотела воспитывать и содержать ребенка, поэтому решила его убить. Женщина не сообщила о беременности дочери в медицинские организации и запретила девушке рассказывать о беременности. В итоге девушка родила дома, а обвиняемая убила внучку. Роженица была в тяжелом состоянии, бабушка не стала вызывать «скорую», собрала вещи и уехала, оставив дочь одну. Через четыре дня девушка умерла, ее тело обнаружила подруга семьи. 40-летнюю бабушку разыскали и арестовали. Уголовное дело направили в суд. (фото unsplash.com, Ryan Graybill)