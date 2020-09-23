Женщина отменила из-за пандемии свой отпуск и разбогатела

Жительница Австралии выиграла крупную денежную сумму в лотерею после того, как сорвался ее отпуск в Европе в связи с пандемией коронавируса. О счастливом случае рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на западные СМИ.

Сообщается, что в розыгрыше лотереи, проведенном 21 сентября, женщина выиграла миллион австралийских долларов (больше 54 миллионов рублей). Победительница отметила, что купила выигрышный билет только потому, что осталась дома, хотя должна была быть в Европе. Однако, пандемия изменила ее планы - границы оказались закрыты.

Австралийка поделилась планами на выигрыш - часть денег она отложит на пенсию. Но в отпуск, когда это станет возможным, обязательно полетит - теперь уже непременно бизнес-классом.