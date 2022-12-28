Женщина и ее маленькие дочки погибли на пожаре в Туле

В Туле на пожаре в частном доме погибли женщина и две ее дочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным агентства, трагедия произошла 27 декабря в частном доме, в котором проживала многодетная семья с четырьмя несовершеннолетними.

«По предварительной информации, в результате пожара погибли две девочки, одной - год, второй - семь лет и их мать 1983 года рождения. Двоих детей 12 и 13 лет отец сумел спасти, сам обгорел, с ожогами госпитализирован, дети не пострадали», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи изучили место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности смерти двум и более лицам. // Фото управления Следственного комитета по Тульской области