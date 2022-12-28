Минимальные цены на водку и коньяк вырастут в России

С 1 января 2023 года в России вырастет минимальная розничная цена на водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минфина РФ.

Сейчас минимальная цена на бутылку водки объемом 0,5 литра составляет 261 рубль. С 1 января она увеличится до 281 рубля. Минимальная цена на поллитра коньяка вырастет с 480 до 517 рублей. Также ожидается увеличение нижнего порога цен на бренди.

Напомним, ранее стало известно о том, что минимальная цена на бутылку игристого вина объемом 0,75 литра с нового года увеличится с 169 до 239 рублей. // Фото: unsplash.com