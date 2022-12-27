27 декабря 2022, 20:45
Военные учебные центры создадут при вузах
Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при госуниверситетах
16 военный учебных центров создадут при федеральных вузах в России. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как следует из текста распоряжения, военные учебные центры откроют при государственных университетах в 13 областях. В частности, Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в Чечне, Марий Эл и Мордовии.
Организовать необходимые мероприятия по созданию центров поручено Минобрнауки и Минсельхозу. // фото «Интерфакс»/Александр Астафьев/ТАСС