Военные учебные центры создадут при вузах

16 военный учебных центров создадут при федеральных вузах в России. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как следует из текста распоряжения, военные учебные центры откроют при государственных университетах в 13 областях. В частности, Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в Чечне, Марий Эл и Мордовии.

Организовать необходимые мероприятия по созданию центров поручено Минобрнауки и Минсельхозу. // фото «Интерфакс»/Александр Астафьев/ТАСС