Женщина едва не лишилась свалившегося на нее богатства

Жительница США случайно выбросила в мусорное ведро лотерейный билет, выигравший 110 тысяч долларов. Чудом ей удалось спасти деньги, пишет портал UPI.

Женщина по имени Мэри Эллиот рассказала, что купила билет лотереи 24 февраля. Когда были названы победившие номера, американка поняла, что выиграла. Однако радость перешла в панику, когда она осознала, что случайно выбросила билет в мусорное ведро.

Победительнице пришлось перерыть отходы, чтобы найти билет, но он оказался залит кофе, и штрихкод не считался. Тогда женщина отправилась в призовую комиссию, и только там официальные представители лотереи признали ее победительницей. Эллиот очень рада, что, несмотря на рассеянность, не потеряла выигрыш, но пока не решила, как она распорядится им. Фото pixabay.com/pasja1000