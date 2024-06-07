Жена Диброва спала в палатке на берегу Онего под жужжание насекомых

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина посетила Карелию и высказалась о комарах. Она опубликовала фотографию в купальнике и резиновых сапогах на пирсе в одной из запрещенных и признанных в России соцсетей, сообщает «Газета.Ru».

По словам женщины, в республике не холодно, но чуть больше комаров.

«Их рой, царство, вселенная... Не знаю, как описать. Но мы с девочками в принятии, поездка же трансформационная», - высказалась модель.

Диброва спит в палатке с видом на Онежское озеро, под крики чаек и жужжание насекомых. Спасает ее от белых ночей маска, а от насекомых – фумигатор и беруши. Модель недоумевает, как без этого могли обходиться предки.

Полина – четвертая жена телеведущего. Замуж за Диброва она вышла в 2009 году, у пары трое детей. // фото unsplash.com/ Syed Ali