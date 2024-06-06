Машина напоролась на сваренную «звезду», еще одна - на торчащий прут

Водители предупреждают друг друга о неожиданных опасностях на дорогах.

Так, перед въездом в Вилгу со стороны города на подъеме на обочине кто-то оставил груду щебня, но часть рассыпана на дороге. Никаких предупреждающих знаков, как пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», не выставлено. В темное время такая преграда может стать неприятной неожиданность.

Другая опасность торчит на съезде с верхнего чапаевского кольца в Петрозаводске. Один автомобилист уже пострадал, о чем поспешил рассказать в соцсети.

«Поврежден бампер, две двери, два крыла, лючок бензобака. Загнул ее в сторону газона, но не факт, что кто-нибудь не загнет обратно, так что будьте внимательней».

Вечером 5 июня шип-звезду поймала на Лесном проспекте автолюбительница.

На пешеходном переходе перед пересечением Лесного проспекта и улицы Хейкконена поймала передним колесом вот такую интересную штуку, сообщила женщина. Она предположила, что «звездочку» кто-то сделал вручную, а края срезаны под острым углом. Она призвала других водителей быть внимательными, так как неизвестно сколько может быть разбросано подобных опасностей по городу. // фото freepik.com