Железнодорожную станцию Беломорск реконструируют в Карелии

Одобренный экспертами, начинается первый этап реконструкции станции Беломорск Октябрьской железной дороги, сообщает паблик Российские железные дороги "РЖД"



Этап включает технические решения по увеличению полезной длины приемо-отправочных путей транзитного парка станции до величины не менее 1050 м с целью обеспечения пропуска перспективного потока поездов в адрес действующих и вновь строящихся портов, расположенных в северной части Кольского полуострова.

Также будет увеличена полезная длина одного из приемо-отправочных путей транзитного парка станции для возможности приема, отправления или пропуска транзитных поездов длиной 100 условных вагонов, реконструированы устройства сигнализации, централизации и автоблокировки на станции и прилегающих перегонах.

Кроме того, здесь переустроят контактную сеть, сети электроснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения, построят пункт обогрева монтеров пути вместо сносимого при реконструкции путей.

