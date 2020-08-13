Желание покататься подтолкнуло молодого человека угнать автомобиль

Жительница Кеми заявила в полицию об угоне отечественного автомобиля. Машину нашли брошенной в пригороде города, рассказали в МВД. Под подозрением полиции оказался 18-летний молодой человек.

Стражам порядка он рассказал, что хотел покататься. Молодой человек дергал на улице машины за ручки. Одна поддалась, а внутри лежали ключи. Подозреваемый проехал 20 километров по трассе, а затем бросил машину у автозаправки. Обратно он добирался на попутках.

Полиция возбудила уголовное дело по факту угона.