13 августа 2020, 12:43
Желание покататься подтолкнуло молодого человека угнать автомобиль
Брошенную машину обнаружили около автозаправки в Кеми
Жительница Кеми заявила в полицию об угоне отечественного автомобиля. Машину нашли брошенной в пригороде города, рассказали в МВД. Под подозрением полиции оказался 18-летний молодой человек.
Стражам порядка он рассказал, что хотел покататься. Молодой человек дергал на улице машины за ручки. Одна поддалась, а внутри лежали ключи. Подозреваемый проехал 20 километров по трассе, а затем бросил машину у автозаправки. Обратно он добирался на попутках.
Полиция возбудила уголовное дело по факту угона.