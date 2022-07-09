Желание поиграть в шпиона привело петрозаводчанина к следователю

В столице Карелии будут судить 58-летнего местного жителя. Его обвинили в незаконном приобретении специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

Несколько лет назад мужчина заказал в Интернете устройство для прослушивания, замаскированное под сетевой фильтр для компьютера, считают следователи.

Записывающее устройство предназначалось для прослушивания квартиры бывшей супруги. Такое объяснение предоставил мужчина во время допроса у следователя. Уголовное дело в отношении горожанина направили в суд. (фото unsplash.com, Clément Hélardot)