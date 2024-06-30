Жаркая погода в Карелии сменится на дождливую

Облачная с прояснениями погода ожидается 1 июля в республике. Утром на западе, а днем в большинстве районов пройдут дожди, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На западе и севере местами дожди сильные, в отдельных районах гроза. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура ночью +9, +14 градусов, днем +23,+28 градусов, на юге местами до +30 градусов, на севере +17,+22 градуса.

В Петрозаводске тоже переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +12, +14 градусов, днем будет +26, +28°С. Атмосферное давление будет понижаться. // фото: pixabay.com