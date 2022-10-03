Здание Следкома Карелии хотят отремонтировать за 172 миллиона рублей

Здание следственного управления Следственного комитета Карелии и следственного отдела по Петрозаводску собираются реконструировать. Информация появилась на сайте госзакупок.

Победителю конкурсных процедур предстоит обустроить кровлю, провести фасадные и внутренние отделочные работы, обновить трубопроводные и электротехнические системы в здании на Куйбышева, пишет РБК. За работы готовы заплатить 172 миллиона 21 тысячу рублей. Работы планируется завершить в 2023 году.

Ранее стало известно о капитальном ремонте помещений второго этажа в администрации Петрозаводска. На ремонт запланировано 18,8 миллионов рублей. Работы планируют выполнить в этом году. (фото google.com/maps)