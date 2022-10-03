Лестницы ремонтируют в двух районах Петрозаводска

Изношенные лестничные спуски ремонтируются в двух районах Петрозаводска - на Кукковке и Ключевой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Лестницы обновляют на улицах Нойбранденбургской, Гвардейской, Антонова, Сегежской и Торнева. Работы находятся на разных стадиях готовности: на Ключевой заливают ступени, устанавливают опалубку, на Кукковке проводят армирование будущего элемента пешеходной инфраструктуры.

Завершить работы планируют в ноябре, отметили в городской администрации. Фото мэрии Петрозаводска