03 октября 2022, 14:31
Лестницы ремонтируют в двух районах Петрозаводска
Работы ведутся на объектах на Ключевой и на Кукковке
Изношенные лестничные спуски ремонтируются в двух районах Петрозаводска - на Кукковке и Ключевой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Лестницы обновляют на улицах Нойбранденбургской, Гвардейской, Антонова, Сегежской и Торнева. Работы находятся на разных стадиях готовности: на Ключевой заливают ступени, устанавливают опалубку, на Кукковке проводят армирование будущего элемента пешеходной инфраструктуры.
Завершить работы планируют в ноябре, отметили в городской администрации. Фото мэрии Петрозаводска