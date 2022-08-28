Завтра в Карелии начнет холодать, пройдут грозы

Завтра, 29 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный, днем северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16°С, на севере +4, +9°С, днем +16,+21°С, на юге местами до +26°С.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото: Кира Каренина / vk.com