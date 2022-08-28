Жаркий день ожидает жителей Карелии

Сегодня, 28 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +23, +25°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +21, +26°С, на юге местами до +29°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +24, переменная облачность, вечером небольшой дождь.

В Сортавале до +22, переменная облачность, дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com