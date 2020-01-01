Зарубежные эксперты назвали лучшие средства от похмелья

Новогоднее застолье прошло, но для некоторых не бесследно. Отголоски веселья с утра для некоторых вылились в похмелье. Исследователи попытались назвать средства, которые на их взгляд, помогут его облегчить и сделать утро чуточку радостнее.

Исследователи южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья спаржу. В ней содержатся аминокислоты и минеральные элементы, которые снижают окислительный стресс. Как пишет «Лента.ру», по словам специалистов, спаржа может облегчить похмелье, но не избавит от него.

Ученые из Китая назвали лучшим средством от похмельного синдрома газированный сок лайма и лимона. Напиток лучше всего стимулирует выработку ферментов, расщепляющих ацетальдегид — токсичное химическое соединение, которое скапливается в организме и вызывает боль и тошноту.

Специалисты из Университета Калифорнии в Дэвисе утверждают, что снять основные симптомы похмелья помогает корейский суп «Як-а-мейн». Суп из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука, представляет собой идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, которые необходимы организму после приема спиртного.

Фото: news.ykt.ru