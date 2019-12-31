Представлена модель купальника, которая будет популярна в 2020 году

Слитный купальник с крупными вырезами на животе, по бокам и на спине станет одной из самых популярных моделей в 2020 году. Такой тренд предсказали эксперты моды, сообщает New York Post.

Этот костюм уникален тем, что закрывает тело как слитный купальник, и в то же время он сексуален как бикини,

- прокомментировала модель лос-анджелесский дизайнер купальных костюмов Мелисса Симона Гарднер. Модельер добавила, что еще одно преимущество данной модели состоит в том, что она подходит женщинам с разными типами фигур.

Отмечается, что в конце 2019 года во время отдыха подобный купальный костюм предпочли раздельному бикини супермодели Белла Хадид, Эмили Ратаковски, София Ричи, певица Джорджа Смит и предпринимательница Кайли Дженнер.