Медики рассказали об опасности неправильного сна

Британские ученые обнаружили связь между продолжительностью сна и фиброзом легких - заболеванием, при котором на органах появляются рубцы, нарушающие функцию дыхания. Об этом сообщает Medicalxpress.

В исследовании говорится, что оптимальная продолжительность сна для человека составляет семь часов в день. Отклонение от нормы может повысить риски развития заболеваний. Так, люди, которые регулярно спят 4 часа или менее в день, удваивают шанс заболеть легочным фиброзом. При этом те, кто спит 11 часов в день или дольше, его утраивают.

Отмечается, что ежегодно от этого заболевания умирает 5 тысяч британцев - столько же, сколько от лейкемии.

Меньшие, но все же повышенные риски также были замечены у людей, которые любят ложиться спать поздно ночью, или у тех, кто работает посменно.