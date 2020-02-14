14 февраля 2020, 08:08
Происшествия

Запах газа переполошил жильцов двух домов в Петрозаводске

Специалисты обследовали квартиры в домах на Петрова и Луначарского, но утечку газа не обнаружили

13 февраля специальные службы дважды выезжали в дома столицы Карелии, жильцы которых жаловались на запах газа.

В 10:25 службы спасении проверяли подъезд в доме №3-а на улице Петрова. На вызов прибыли 17 человек.

«Проводились работы по проверке подъезда и квартир, проветриванию помещений. Утечка газа не обнаружена»,

- сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе .

Другой вызов поступил из дома №43 по улице Луначарского. В подъезде также чувствовался запах газа. В 10:28 на место прибыли десять человек. Также  проводились работы по проверке подъезда и квартир, проветриванию помещений. Как и в первом случае, утечка газа не была обнаружена.

Обсудить
просмотр
162857
Метки: 
утечка газа
газ
запах газа
новости петрозаводска
ЕДДС