Законодательное собрание и ЦУР Карелии договорились о сотрудничестве

Законодательное собрание Республики Карелии и Центр управления регионом подписали соглашение о сотрудничестве. Это первое в России соглашение между ЦУР и региональными парламентами.

ЦУР выполняет важную задачу – обеспечивает коммуникацию между властью и гражданами в социальных сетях, а обратная связь, безусловно, является ключевым фактором при принятии большинства управленческих решений,

- отметил ситуацию председатель ЗС Карелии Элиссан Шандалович.

По словам Шандаловича, аналитика ЦУР будет использоваться в работе Законодательного собрания при разработке законодательных инициатив.

Спикер впервые посетил Центр управления регионом, где ему рассказали о работе с обращениями граждан и борьбе с фейками. Также на встрече обсудили аналитические продукты ЦУР и то, как эти продукты могут помочь в работе парламента.

Нам крайне важно, чтобы депутаты подключались к работе с обращениями граждан и умели правильно реагировать на сигналы информационного поля. Активная депутатская позиция в Сети делает власть в целом более открытой для граждан и помогает отвечать их запросам,

– рассказала руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова.

ЦУР Карелии – один из сильнейших в стране. По итогам общего федерального рейтинга ЦУР Карелии занял пятое место по России и первое место по СЗФО.