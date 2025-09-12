Заключенные петрозаводской колонии подышали воздухом свободы

Архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил ровно 20 лет назад освятил храм, который находится в исправительном учреждении УИН №9, которое в народе называли «девяткой». Храм начали строить силами заключенных еще в 2001 году. Он получил имя карельского святого Ионы Яшезерского.

К воротам «девятки» одна за другой подъезжали машины с представителями духовной и светской власти. Тюрьмы, зоны священники тогда посещали нередко. Полковник из УИН и Владыка прибыли, руки друг другу пожали. Они по-разному трудились над исправлением человеческих помыслов, но им было, о чем поговорить.

В тот день в колонии был день особый – Владыка Мануил освятил храм, который четыре года строили сами осужденные. Раньше здесь же, в недостроенном храме, проходили службы каждую вторую среду. Храм получил имя преподобного Ионы Яшезерского. Когда-то этот монах жил на берегу Онежского озера недалеко от Олонца. Он погиб от рук разбойников. В церкви окна были тоже зарешечены. Но это была просто особенность архитектуры. Дышится в ней, как на воле – говорили те, кому отсюда выход заказан. И в этом мнении они были едины со своими надзирателями. Церковный староста Александр Квакин сказал: «Православная вера – она прикладная, она простая, она помогает жить». С ним был согласен начальник воспитательного отдела колонии №9 Сергей Захаров: «Храм дает хоть какую-то надежду на выздоровление души. Все наши и беды, и преступления – это от неверия».

Икона, которая зовется «семистрельницей», по-другому «Умягчение злых сердец», была подарена в этот храм неспроста. Об этом сказал Архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил: «Мы никогда не должны терять надежду. Надежда, Любовь и Вера помогают человеку жить». В те годы в колонии отбывали сроки около 700 человек. Постоянных прихожан их них было немного – от силы двадцать. Но бывает, что и нового человека тянуло зайти в церковь. На освящении храма плечом к плечу стояли люди и в робах, и в форме. Перед законом небесным, как перед земным – все равны.

И в тот же день в Центре народного творчества открылась выставка деревянных изделий, выполненных руками заключенных карельских тюрем. Это была третья подобная экспозиция. С каждым годом такие выставки пользовались у горожан все большим спросом. Например, картины, написанные заключенными, раскупили за полтора часа.

Сделать из дерева пивную кружку и не выпить из нее пива. Смастерить банные принадлежности и не воспользоваться ими в сауне. Написать пейзаж не на пленэре, а по памяти. Такова участь художников и мастеров, волею судьбы оказавшихся за решеткой. Но их утешало то, что их произведения раскупаются. «На сегодня они поставляются и в регионы, в Санкт-Петербург, в Москву. Пользуются спросом и в Карелии», - сообщил Андрей Антонен, заместитель начальника Управления ФСИН по РК. Попадались среди них умельцы с юмором. «Welcome», что значит «Добро пожаловать» - доску с такой надписью можно было использовать в качестве украшения над входом. А некоторые предметы мебели-трансформеров складывались и раскладывались так хитро, что даже сотрудники Управления исполнения наказаний иногда терялись в догадках.

На тюремных предприятиях стала работать настоящая служба маркетинга. Ее сотрудники внимательно следили за тем, пользуется ли продукция спросом.

«Есть художественный совет, который определяет наилучшее. Мы отсматриваем работы, отбираем наиболее интересные»,

- рассказала Елена Сусева, инспектор по воспитательной работе. Впечатляли и объемы производства.

Только за 2004 год заключенные колоний Карелии выпустили продукции на сумму более 30 миллионов рублей. А в 2005 собирались перевыполнить план и освоить широкое производство брусчатки и тротуарной плитки.

Театр кукол Карелии летом 2005 года готовился к юбилейному 70-му сезону. Артисты репетировали новую постановку «Кошкин дом» и собирались на гастроли в Финляндию. А еще в театр приехал новый режиссер. Чтобы познакомить с ним зрителей, а также рассказать о других успехах, в театр накануне сезона пригласили прессу.

Реконструкция здания театра велась уже год. За это время оно заметно подросло и похорошело. Вход в театр, гардероб, холл – не сильно изменятся, предупредили в администрации. Но станут просторнее и современнее. После реконструкции и артистам, и зрителям на сцене и в зале будет более комфортно, обещали строители. И самое главное – подсобные помещения, ведь в них рождались новые спектакли. Теперь декорации, костюмы, мастера, актеры и куклы не будут ютиться, где придется. «Здесь мы предусмотрели специальную комнату для хранения всех наших кукол. Надеюсь, что это поможет нам сберечь их. Тем более, что среди них есть и очень ценные», - сообщила Елена Ларионова, которая в те годы возглавляла Театр кукол РК.

Театр кукол по-прежнему оставался театром для всей семьи. О задумках на новый сезон журналистам рассказали в Доме актера, где прошла встреча с новым главным режиссером театра, который приехал в Петрозаводск из Санкт-Петербурга. Артему Макееву в нашем Театре кукол работать уже доводилось. Он поставил сказку «Курочка Ряба или Сказка о простом счастье и золотом несчастье». На Артема Макеева в театре возлагали большие надежды. Хотелось, чтобы он принес в жизнь театра свежую струю. Сам он считал кукольный театр – особым видом искусства, в чем-то знаковым: «Если в драматическом театре, в балете, опере главенствующую роль играет актер, то здесь – кукла. Она всегда символична, всегда образна». Режиссер Макеев собирался ставить ближе к зиме «Сказку о глупом мышонке» для самых маленьких и самых благодарных зрителей. И 70-летний юбилей театр собирался тоже отметить в декабре показом самых лучших своих спектаклей.

Таким было 12 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году?

