Заказанные через интернет запчасти и фотоаппарат обернулись убытками

Сделки через Сеть огорчили двух жителей карельской столицы. Один мужчина хотел купить фотоаппарат, другой – запчасти, сообщили в МВД Карелии.

Объявление о продаже фотоаппарата 66-летний горожанин нашел на сайте. Он связался с продавцом, обговорил условия и перевел в счет покупки чуть менее 27 тысяч рублей. Однако фотоаппарата мужчина так и не дождался.

Аналогичные проблемы возникли и у 50-летнего жителя Петрозаводска. Он заказал через сайт объявлений запчасти для своего автомобиля. За товар заплатил больше 80 тысяч рублей.

Однако продавец ничего не прислал, а информацию удалил из интернета. В обоих случаях возбуждены уголовные дела о мошенничестве. // Фото: bossytutu/pixabay.com