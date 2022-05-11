Погибшего в Олонецком районе работника перемололо винтом

Проверку по факту трагедии в Олонецком районе организовала прокуратура. В надзорном ведомстве рассказали, что выяснят обстоятельства гибели рабочего.

Напомним, 45-летний мужчина скончался 3 мая на скотном дворе. Это произошло в совхозе «Аграрный» в период с 14 до 15 часов. Подсобный рабочий упал в редукторной на работающий шнековый механизм.

Он получил не совместимые с жизнью травмы, попав под металлический винт. Следователи возбудили уголовное дело.

Прокуратура проведет свою проверку и даст оценку действиям ответственных за обеспечение техники безопасности должностных лиц. // Фото: Антонина Кябелева