11 мая 2022, 18:27
Погибшего в Олонецком районе работника перемололо винтом
Смертельным несчастным случаем в совхозе Карелии занялась прокуратура
Проверку по факту трагедии в Олонецком районе организовала прокуратура. В надзорном ведомстве рассказали, что выяснят обстоятельства гибели рабочего.
Напомним, 45-летний мужчина скончался 3 мая на скотном дворе. Это произошло в совхозе «Аграрный» в период с 14 до 15 часов. Подсобный рабочий упал в редукторной на работающий шнековый механизм.
Он получил не совместимые с жизнью травмы, попав под металлический винт. Следователи возбудили уголовное дело.
Прокуратура проведет свою проверку и даст оценку действиям ответственных за обеспечение техники безопасности должностных лиц. // Фото: Антонина Кябелева