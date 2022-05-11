Братья в Петрозаводске притворялись строителями и обманывали клиентов

Петрозаводчанин решил сделать ремонт и обратился к опытным строителям. Но оказалось, что под видом бригады с ним связались мошенники, сообщили в МВД Карелии.

Объявление 51-летний горожанин нашел на одном из популярных сайтов. Позвонил, встретился с мастерами. Два брата 35 и 36 лет обещали быстро и дешево выполнить работу. Они заключили договор и взяли 42 тысячи рублей на покупку стройматериалов.

После этого пропали и не приступили к ремонту, на связь выходить перестали. Мужчина обратился в полицию. Мошенников нашли, выяснилось, что они таким образом обманули еще двух клиентов в Петрозаводске.

Совокупный ущерб составил как минимум 84 тысячи рублей. Деньги клиентов братья тратили на свои нужды, материалы не закупали и не собирались делать ремонт. Возбуждено уголовное дело. // Фото: jarmoluk/ pixabay.com